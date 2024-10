Pärnumaale toodi rahvaliiga võidukarikas

“Kui vaadata hooaja algust, siis põhimõtteliselt ehitasime üles uue võistkonna ja kaotasime vaid ühe mängu. Uskumatu teekond. Üritasin erinevad mängijad, kes üksteist aasta alguses ei teadnud, ühtseks tiimiks ühendada. Nüüd on nad rahvaliiga võitjad. Ja need fännid, need on hullud! Panna finaalis käima selline pidu, see on kirjeldamatu emotsioon!" rõõmustas võistkonna juhendaja Anton Anufriev.