Loodusvaatlus Esimene lörts pole enam kaugel ehk Metsaannid enne külma tulekut

Mitu linnumeest on viimasel nädalal muljetanud, kuidas sajad ja isegi tuhanded rästad on pilkase pimeduse varjus lennanud lõunasse. Peaasjalikult on nende kõrvu jäänud vainurästad, kuid nende kõrval muidugi muudki meie rästad. Samuti on asulates juba tühjenenud pihlapuud, mis siiani puutumata olnud. Vilju revideerivad nii siidisabad, kuldnokad kui rästad. Paistab, et jahedus kannustab rändlinde.