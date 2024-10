Rasmus Puur ja noored tähistavad hingedeaega Eesti heliloojate muusikaga Tori kirikus

Rasmus Puuri sõnutsi on süvenemine Cyrillus Kreegi ja Peeter Süda sõprusesse liigutav. Kahe lähedase sõbra omavaheline suhtlus oli soe, teineteist toetav ning kätkes endas avameelset arutelu loomingu ja elu üle, säilitades huumori ja muheduse.

“Mõlemad on väikestest Eesti kohtadest pärit, suuresti end ise muusikahuvist üles töötanud, jõudnud keisririigi suurlinna Peterburi, kus elasid majanduslikus vaesuses, kuid vaimses rikkuses, proovides metropolilt võtta kõik, et tagasi Eestisse lapsekingades kultuuri ehitama tulla,” iseloomustas dirigent Kreegi ja Süda elukäiku.

Puuri ütlust mööda on nende muusika kujunemine käsikäes sõpruse arenemise ja elu muutumisega sel kontserdil kindlasti huvitav jälgimine: kahe hinge ja muusiku taaskohtumine ühel õhtul, pealegi on muusika väga ilus.

VHK keelpilliorkester on 26-liikmeline Vanalinna hariduskolleegiumi muusikakooli õpilastest koosnev orkester, kus musitseerivad noored vanuses 15–20 eluaastat. VHK keelpilliorkestril on hooajal umbkaudu 40 ülesastumist, seda kogu Eestis. Välja on antud neli autoriplaati Cyrillus Kreegi, Mart Saare, Veljo Tormise ja Ester Mägi loominguga.