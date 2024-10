Pärnu võrkpalliklubi alistas tiitlikaitsja ja avas võiduarve

Suvepealinlaste loots Rainer Vassiljev ütles mängu eel, et tema meeskond on hooaja algusest saati maadelnud ühe probleemiga. "Meie suurim murekoht on algusest peale olnud üks ja seesama – oma rünnaku võimsuse küsimus. Ma ei ütle, et probleem on siinkohal sidemängija ja ründajate koostöös, seda ma ei arva. Vaid üks ühele olukordades tuleb pallid rünnakul ära lüüa,“ arutles peatreener.