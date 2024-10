Pärnu korvpallimeeskond sai eurosarjas silma pähe

"Hakkab tulema: kaks magusat võitu järjest!" rõõmustas mängujärgses intervjuus Delfile Sadama abitreener Gert Kullamäe. "Me teadsime, et neil juba maja natuke põleb – nad olid igasuguste sarjade peale viis litrit järjest saanud, ega neil see seis hea pole. Eks meil kripeldas ka see avamäng, mis Rumeenias juba suhteliselt käes oli. Jumal tänatud, et täna ära tuli ja veel kolmega!"