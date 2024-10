Sirje Niitra Kuidas ma poevargust pealt nägin

Otsustasin kassapidajale juhtunust märku anda. Sättisin seepeale ennastki samasse järjekorda, et edasist jälgida. Juhtus see, et vargapreili pani paar asja letile ja maksis nende eest varrukat avamata. Kuna olin jõudnud siiski enne kassapidajale vargusest kõrva sosistada, küsis see neiult, ega tal juhuslikult midagi varrukas ole, too aga küsis vastu, nagu hiljem kassiiri jutust selgus: „Mis loll jutt see on?” Ja nii ta rahulikult poest välja kõndiski.