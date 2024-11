Vaprus läheb elu ja surma lahingusse ja toetajatelt piletiraha ei küsi

“Retsept on lihtne: peame all-in minema ja panema välja kõik, mis meil sees on. Kaotada ei tohi mitte mingil juhul,” tunnistas Villota.

Vapruse kapteni jutu järgi pole pühapäevase lahingu erilisust trennis tunda. “Teeme oma tavapärast tööd ja peame pingutama. Ma usun, et me ei kaota seda mängu,” lausus ta.

Mängude statistika on tugevalt pealinna meeskonna poole kaldu. Sel hooajal on Kalevil kirjas kaks 1:0 võitu ja korra saadi pärnakatest jagu 3:1. Vaprus pole Kalevi vastu saanud viimases 11 omavahelises matšis. Viigipunkt teeniti mullu juulis, Kalevit õnnestus viimati võita üle-eelmise aasta kevadel.

“Statistika on meie vastu, aga iga jada saab ju millalgi otsa. Neilgi on pinge peal: nad on meist tabelis tagapool ja peavad meist rohkem riske võtma,” nentis Villota. “Loodan, et poisid on tublid ja saame selle mängu kätte.”