Tuleva aasta riigieelarvega on tagatud rahaline kate 2,6kilomeetrise Sauga–Pärnu teelõigu (maksumus 13,3 miljonit eurot) valmimiseks 2025. aasta hilissuvel.

Järgmisena võetakse Via Baltical ette 12 kilomeetrit 2+2-maanteed Nurmest Areni (kilomeetritel 108,5–120,3). Ehitushange on lõppstaadiumis, pakkumused tehakse novembris, leping sõlmitakse uue aasta alguses. Eeldatav hind 56 miljonit eurot. Tööde lõpptähtaeg 2027. aasta teine pool. Järgmise aasta alguses minnakse ehitushankesse teise osa, Libatse–Are kümnekilomeetrise (kilomeetritel 98,5–108,5) 2+2-lõiguga, hind umbes 48 miljonit eurot. See valmib 2028. aasta esimeses pooles.