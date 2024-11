Pärnu ja Pärnumaa üritused kolmapäeval, 6. novembril

Tartu ülikooli Pärnu kolledži r aamatukogus näitus «Hando Runnel 85. On maantee ja maanteel käänak ja käänaku kõrval küla». Avatud E–R 9–19.

Are raamatukogus

Are kooli õpilaste näitus «Maailm on imeline».

Avatud T, N 11–18; K, R 15–18; L 10–14.