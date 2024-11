Paar tuhat majapidamist on elektrita

Päästjad said kuni eile südaööni enim tormiga seotud väljakutseid Lääne regioonist, kokku 99. Üle Eesti oli teateid üle kahesaja, kus teedele või elektriliinidele langesid puud. Samuti käidi teelt eemaldamas tuulega ümber langenud tellinguid ning ümber puhutud liiklusmärke.

Kuigi praeguseks on tuul vaibunud, kehtib Lääne-Eesti maakondadele ja saartele tugev tuule tõttu jätkuvalt teise astme ilmahoiatus, mis tähendab, et ilm on ohtlik kuna esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Pärnumaale prognoositakse tänaseks loodetuul 15 meetrit sekundis, rannikul puhanguti 20-25 meetrit sekundis. Meie maakonnaski suureneb teedel libeduseoht.