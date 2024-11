Pärnu kossutiim ronis sügavast august välja ja oli lähedal suurüllatusele

Kui pärnakad püsisid avaveerandil kenasti mängus (20:23), pani ligikaudu kolm korda suurema eelarvega Riia sats end teisel perioodil maksma: veerandit alustati 12:0 spurdiga ja tundus, et poolajapausiks olid sotid juba selged (48:28).

Pärnu aga nii ei arvanud. Eriti Robert Valge, kes viskas kolmandal veerandajal kümme silma ja vedas oma satsi üksnes viie punkti kaugusele (55:60). Sadam võitis Riia olümpiakeskuses kolmanda vaatuse 628 pealtvaataja silme all 27:12!

Aga see polnud veel kõik. Kaks minutit enne normaalaja lõppu jõuti Okko Järvi korvist ka ühe punkti kaugusele, ent enamat ei suudetud. Ehkki mängu võitis 75:70 VEF, tõestas Sadam, et neis on sisu küll.