Pärnulanna triumfeeris taas Eesti raskeimal 100 kilomeetri jooksul: Ega seal midagi kerget ole

Umb on Võrumaal Haanja puhke- ja spordikeskuses, kus 6,67kilomeetrisel ja 125 tõusumeetriga ränkraskel rajal tiirutatakse, juba püsikunde. Neljakordne Eesti parim naispurjetaja on Lõuna-Eestis nüüd 100 kilomeetrit läbinud seitse korda: tasuks neli triumfi ja kolm hõbedat.

Tänavu tõusis 39aastane pärnulanna auväärt klubisse: 15 mõõduvõtu peale on neli võidukarikat ette näidata vaid Eesti kuulsaimal ultrajooksjal Rait Ratasepal.

Mis muutis seekordse pingutuse eriliseks? “Tänavu ilm isegi soosis meid, sest temperatuur ei läinud miinusesse. Lörtsi ja lund küll saime, aga kindlasti on Haanjas olnud hullemaid ilmaolusid. Aga ega seal kokkuvõttes midagi kerget ole: aeglased tõusud ja järsud langused,” avaldas Umb, kelle jutu järgi tuleb neis rajapunktides võistluse lõpu poole, kui tähelepanu hakkab juba hajuma ning keha ja vaim väsima, eriti ettevaatlik olla.

Kui muidu on Haanja võistlus jäänud nädalavahetusele, kui kella pole veel keeratud, siis nüüd oli vastupidi. See tähendas, et kui kell seitse hommikul starditi, sai küll juba valges joosta, ent õhtul jäi pimedasse tavapärase ühe asemel kaks ringi.