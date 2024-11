Pärnulanna triumfeeris taas Eesti raskeimal 100 kilomeetri jooksul: Ega seal midagi kerget pole

Umb on Võrumaal, Haanja puhke- ja spordikeskuses, kus 6,67kilomeetrisel ja 125 tõusumeetriga ränkraskel ringil 15 korda tiirutatakse, juba püsikunde. Neljakordne Eesti parim naispurjetaja on Lõuna-Eestis nüüd 100 kilomeetrit läbinud seitsmel korral: tasuks neli triumfi ja kolm hõbedat.

Tänavu oli teistmoodi ka see, et kui muidu on Haanja võistlus jäänud nädalavahetusse, kus kella pole veel keeratud, siis nüüd oli vastupidi. See tähendas, et kui kell seitse hommikul starditi, sai küll juba valges joosta, ent õhtul jäi pimedasse tavapärase ühe asemel kaks ringi.