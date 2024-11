ARVUSTUS "Üle noatera" ehk kui George Antrobus koju jõuab

Tiit Palu tõi Pärnu Endlas lavale Ameerika kirjandusklassiku ja žanriuuendaja Thornton Wilderi näidendi “Üle noatera” ("The Skin of Our Teeth", 1942), mis on teater teatris: näidendis lavastatakse näidendit, rollid ja tegelaskujud liiguvad kujutlusliku ja reaalse vahel, neljas sein langeb ja sellised väljaasted rõhutavad mänglevalt näilise ja tegeliku suhtelisust.