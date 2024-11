Pärnus Rähni tänava korteris pussitati meest

Häirekeskus sai pühapäeva õhtul teate, et Rähni tänava korteris löödi noaga 33- ja 38aastast meest. Politseist avaldati esiti, et meedikud andsid 38aastasele mehele esmaabi kohapeal, aga 33aastase ohvri viis kiirabi haiglasse. Täna pärastlõunal täpsustati prokuratuurist, et nagu asjaolude kontrollimise järel selgus, pole 38aastane mees selles juhtumis siiski kannatanu.