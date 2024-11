Andrei Korobeinik Tuleva aasta riigieelarve hävitab Eesti majandust

Eelarvesse on tekkinud kahe miljardi eurone puudujääk ja valitsus üritab seda täita kõige kaitsetumate elanikerühmade arvelt. Kuid raha ei saa leida sealt, kus seda pole, ja seetõttu püstitab Eesti majanduslanguse kiiruse ja kestuse rekordeid. IMFi (Rahvusvaheline Valuutafond, toim) raporti järgi on Eestist saanud suurima majanduslangusega riik Euroopas. Maailmas hoiame teist kohta, esikohal on Haiti.