Kolumn Madalhooaega pole, aga kõnnime õrnal jääl

Estonia spaahotelli juht ja siinseid ettevõtjaid ühendava turismiturunduse organisatsiooni Destination Pärnu juhatuse liige Andrus Aljas tõi hiljutises Pärnu Postimehe taskuhäälingus koos linna siseranna rajamise ideega välja numbri: selleks, et linna kõik hotellikohad läbi aasta täis oleksid, peavad inimesed ööbima meil miljon ööd aastas. See omakorda eeldab väga tugevat ja püsivat turismimagnetit, sellist hulka ei saavuta pelgalt Endla teatri, kontserdimaja ega mõne tipptasemel restoraniga.

Kui miljon jagada võrdselt tosina kuu peale, tähendab see üle 80 000 ööbimise kuus ehk üle 2700 ööpäevas. Isegi kui Endla teatris (572 kohta suures saalis ja 150 Küünis) ja kontserdimajas (898 kohta suures saalis) toimuksid läbi aasta iga päev etendused ja kontserdid ning istekohad oleksid täidetud vaid linnakülalistega, kes ei soovi õhtul koju sõita, jääb iga päev ikka 1000 inimest puudu. Festivalidega, mis kestavad mõnest päevast poolteise nädalani, ei saa ööbimisi jagada terve kuu peale. Palju sõltub ka sündmuse iseloomust: Grillfestil šašlõkki kõhu täis puginud seltskond vaevalt veel mõnesse linnas avatud restorani sööma läheb. Kultuurisektor saab turismisektorit toetada, aga mitte kogu vastutust enda peale võtta.

Kui tänavusele suvele tagasi vaadata, siis ranna- ja puhkuste hooaja lõpuga madalhooaega kukkumist ma piirkonna kultuurielus ei täheldanud. Meil oli septembris-oktoobris lähikonnas järjest kaks filmifestivali, valgusfestival ÖÖvalgel, Augustiunetust meil enam juba mõnda aega ei ole, augusti on päästnud Pärnu kirjandusfestival, sügist on hooaja algustega toetanud nii kontserdimaja kui teater, uue kunsti muuseum ja linnagalerii, Vändra kunstigalerii ja Lüdigi saal, oli pungi- ja rokifestival. Küll aga hakkab silma: me kõnnime õrnal jääl.