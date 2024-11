Kai Tarmula asub Pärnumaa loomeettevõtjaist võrgustikku looma

Pärnus käib juba koos Kultuurikobar, kus kultuuritegijail on võimalus arutleda põletavate probleemide üle. Loomekobaraga tehakse alles algust ja selle eesmärk on asuda Pärnus ja Pärnumaal loomeettevõtlust turgutama, arendada selles vallas tegutsejate koostööd, ettevõtlusjulgust ja majanduslikku võimekust.

Esimene mitmetähendusliku pealkirjaga, kõigile avatud kokkusaamine “LOOME KOOSolek” toimub 7. novembril Pärnu muuseumis. Sinna on Tarmula kutsunud kogemusi jagama muusika- ja teatriakadeemiaski muusikajuhtimise loenguid pidanud, Rita Ray ja Haldi mänedžeri Henrik Ehte ning ehtekunstniku ja elustiilibaari Krõhva pidaja Liisbeth Kirsi. Loova Euroopa ning ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse loomemajanduse projektijuhid tutvustavad võimalikke projekte, milles loovettevõtjad saaksid osaleda, ja aitavad projektide kirjutamise-aruandluse pelgust ja hirmu murda.

“Mulle on äärmiselt oluline, et me peame toetuma oma tugevatele taladele, kireinimestele,” kinnitas Tarmula, pidades silmas muusik Heiko Leesmenti, kelle juhatusel püütakse ümarlauas “Head-vead-soovid-mõtted” välja selgitada murekohti ja mõtteid, millega edasi minna.