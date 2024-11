Elasid kord Mõhk ja Tölpa … Tunnete ära küll, et jutt käib suht ilgetest tegelastest, kes elavad nõiutud metsas. Tüübid on vanamoori lükata ja tõmmata. Kui eit lubaks, laiskleksid nad päev läbi, kuid eit laseb kaika tüüpide turjale tantsima ja see kehutab tegudele. Kaevama, tassima, metsas rassima. Töö eest tasuks näritud kont. See näib nii ihaldusväärne, et Mõhk ja Tölpa lähevad palukese pärast karvupidi kokkugi.