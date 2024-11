Kahtlustus Kaaslast pussitanud mees pani aasta jooksul toime kolmanda vägivallakuriteo

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Maarja Gustavson avaldas, et kahtlustatavat on varem vägivallakuriteo eest karistatud ja teda on alust kahtlustada ka teise inimese kallal vägivallatsemises. "Prokuratuur on seisukohal, et inimene, keda on lühikese aja jooksul pärast süüdimõistvat kohtuotsust alust kahtlustada kahe vägivaldse kuriteo toimepanekus, ei suuda vabaduses õiguskuulekalt käituda ja ta on teistele ohtlik," selgitas ta. "Seetõttu taotles prokuratuur kohtult kahtlustatava vahistamist ja kohtu loal võeti ta kuni kaheks kuuks vahi alla."