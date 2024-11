Galerii Kuidas kulgeb elu külas, kust on kadunud kool, lasteaed, seltsimaja?

Viimatise ehk 2021. aasta rahvaloenduse andmetel elab Tali külas ligemale 200 inimest. Tuulisel oktoobri viimasel kolmapäeval on külakeskus inimtühi. Üksikuid inimesi kohtab poes. Kõik nad räägivad üht: jäänud on vanurid ja lehmad. Viimati mainitu on viide Vahtra suurfarmile, mis küll ametlikult jääb naaberküla piiresse, kuid mida talikad siiski enda küla säravaimaks õitsejaks peavad. Laudatöölistest pool on Tali külast.