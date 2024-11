Arvustus “Nukumaja” Endlas: võikalt romantiline klantspilt peabki lagunema

Endla laval ongi sõna otseses mõttes nukumaja (kunstnik Illimar Vihmar), mille tillukesest uksest mahub jõulukuusk sisse vaid otsapidi. Helmerite kodul on mitu korrust, mis on nagu avatud riiulid, ja väga palju uksi. Tegelased kannavad nii vanaaegseid kui tänapäevaseid rõivaid, markeerides ilmselt seda, et sajand ei oma selles loos tähtsust ja kostüüme saab vahetada – see on nukkudega mängimise osa. Kusagil uste taga, mängutoas mängivadki klotside ja nukkudega pere lapsed, tänu videole me nüüdses lavastuses isegi näeme neid (muusikaline kujundaja Feliks Kütt, videokunstnik Mikk-Mait Kivi).