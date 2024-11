Kas notime kõik hundid maha?

Nüüdses jahimeeste seltsi pressiteates ütleb farmiomanik ise, et noorkarjalaudas, kus hunt varem murdmas käis, pani ta mingil ajal siiski uksed kinni. Üks sissepääsudest jäi küll avatuks, aga see tõkestati nõuetekohase elektrikarjusega, misjärel susi käis mitu korda õnne proovimas, aga tulutult. Järelikult elektrikarjus aitas. Olgu veel öeldud, et farmiomanik, kes jahimeeste seltsi lehel heidab ette, et 15 aastat pole Soomaal hundiküttimislube antud, on ise jääger.