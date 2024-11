Juubeldav Pärnu muusikakool toob kodulinna esinema rahvusvahelist muusikuelu elava Rahel Taltsi

Luft on esinenud koos jazzartistidega nagu Django Bates, The Cinematic Orchestra, Arve Henriksen ja Manu Katché, ta on UK jazzigruppide The John Surman Quartet, Byron Walleni Four Corners ja Iain Ballamy Quintet püsiliige.



2016. aastal võitis Luft Montreux’ jazzifestivali kitarrikonkursil 2. preemia ja pälvis samal aastal veel Kenny Wheeleri auhinna. Debüütalbum “Riser” (2017, Edition Records) tõi noorele muusikule rohkelt kiidusõnu ja tunnustust. 2019. aastal valisid raadiojaamad Jazz FM ja BBC Lufti uue põlvkonna jazzartistiks. Tema teine album “Life is the Dancer” (2020, Edition Records) pälvis samuti suure tunnustuse. Samal aastal salvestas ta koos lauljatar Elina Duniga albumi “Lost Ships“ (ECM), mis nomineeriti 2021. aastal Saksamaal aasta rahvusvahelise albumi kategoorias. Kitarristi ja lauljatari koostöö jätkus möödunud aastal heliplaadiga “A Time To Remember”.



Taltsi jutu järgi on tal rõõm mängida kvartetiga, kuhu kuuluvad tema kõige lemmikumad muusikud. Donatas Petreikis on Leedu säravamaid ja hinnatumaid saksofoniste, Mariusz Praśniewski on Poola kontrabassivirtuoos ning Taani trummar Jesper Lørup Christensen loob tugeva rütmilise põhja mitmele bändile.



Pärnus esitusele tulev kava on meloodiline ja positiivse alatooniga ning viib kuulaja rändama ja unistama väga erilisele ja ainulaadsele muusikalisele teekonnale. Kontsert on tasuta ja toimub 9. novembri õhtul Pärnu kontserdimaja kammersaalis.