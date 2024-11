Nädalast jäi kõlama Kui veel olid au sees vahvad vuntsid ...

Kurtmist selle üle, kui raske on mehi tervisekontrolli või üldse arsti juurde saada, oleme kuulnud ilmselt kõik. Seda enam on oluline, et me sellest probleemist vähemalt korra aastas valju häälega räägime. Paljud mehi kimbutavad haigused ja hädad, sealhulgas eesnäärmevähk on ennetatavad või ravitavad, kui õigel ajal abi otsida.