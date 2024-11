Ilmataadi vingerpussid viisid Pärnumaa tšempionaadi omamoodi rekordini

Punkte jagati kõikidel etappidel ja nagu ikka, saatis edu kokkuvõttes neid, kes kõik kolm osavõistlust kaasa tegid.

Seeniorite hulgas triumfeeris häädemeestelane Toomas Krivonogov, kelle järel said medalid kaela pärnakad Andre Tampõld ja Aivar Vorman. Juunioride seas võidutses pealinlane Alex Liitmaa, hõbeda pälvis pärnakas Martin Rahnel ja pronksi Häädemeeste surfar Kaur Kaldmäe. Kuue naise konkurentsis oli parim Triina Trei.

Võidumees Piho tunnistas, et tänavune Pärnumaa tšempionaat kujunes talle üliedukaks. “Vabastiil on olnud aegade algusest minu üks lemmik- ja põhiala, mida olen pikalt harjutanud. Kuigi see ala pole enam kuigi populaarne, oli päris uhke tunne vana rasva pealt nii hästi sõita – finaalis tegin oma seitsmest katsest kõigil erinevad trikid, mis õnnestusid,” meenutas avaetapi võitja, kes oli teisel ehk kursivõistlusel kolmas.