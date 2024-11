Galerii Saardelased särasid Kilingi-Nõmme klubis presidendipaarile

Elevust oli pühapäeva hommikul klubis palju. Esinejad hoidsid fuajees pilku akendel, et jälgida riigipea Alar Karise ja proua Sirje Karise saabumist. Publik saalis piidles telekaameraid ja imetles kohaliku gümnaasiumi kunstiõpetaja Kadri Karoni loometööna valminud lavakujundust. Päeva juhtidena istusid lavaesises nurgas nagu peidus Kilingi-Nõmmest pärit näitlejad Liis Karpov ja Maiken Pius,

Aga vahepeal tervitas isade auks saalis viibijaid Saarde vallavanem Raivo Ott. "Minu silmis on isa see, kes näitab oma tegudega lastele eeskuju, olles samas juht, kaitsja ja sõber. Tema kohalolek ja roll lapse elus kujundavad suurel määral lapse väärtusi, maailmavaadet ning enesekindlust. Ta on keegi, kes loob lapsele turvalise keskkonna, kus ta saab areneda ja kasvada,” kõneles vallavanem.