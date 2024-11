Tihti on need uskumused alateadvuses juurdunud ja jäävad märkamata, kujundades meie tegusid ja otsuseid, ilma et oleksime sellest teadlikud. Need hoiavad meid tagasi, et me ei võtaks liiga palju ruumi, ei väljuks tuttavatest piiridest, ehkki unistused piire ei tunne.