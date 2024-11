Kunstisalong on ühtlasi koht, kus on võimalik soetada kohalike kunstnike loomingut ja pärnakate eestveetav Avangardi galerii on esindatud kunstiklassikutega. Salongis esitlevad oma loomingut ja täiendavad väljapanekut pidevalt Andres Sütevaka, Janno Bergmann, Marko Toomast, Siram, Haide Rannakivi, Pusa, Eveli Varik, Pärnu kunstiklubi, Jan Grau, Alar Raudoja ja Tumena.