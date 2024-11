Agne Kiviselg krooniti bikiinifitnessis teist korda maailmameistriks: See võtab täiesti sõnatuks!

"Kui tsiteerida klassikuid, siis tunded on kirjeldamatud: täiesti ülev meeleolu!" avaldas Kiviselg esmaspäeva lõunal, kui oli parasjagu teel Riia lennujaamast kodulinna. "Istun praegu autos, võidukarikas jalge vahel. Kui sellele pilgu heidan ja mõtlen, et see on maailmameistri karikas, siis võtab täiesti sõnatuks! See on ikkagi professionaalse liiga MM-kuld. Midagi sellist pole mitte ükski Eesti kulturismi- või fitnessisportlane varem saavutanud."