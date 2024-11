Suur lugu Sindi kuulsaim ja samal ajal tundmatu kirjanik elab ulmemaailmas edasi

Sõbrad hindasid teda väga kõrgelt. Palju tal neid polnud, aga need vähesed pidasid temast sügavalt lugu. Niisama suurt austust tunnevad tema vastu intelligentse kvaliteetse kirjanduse austajad. Kui uskuda asjatundjaid, on Tarlapi looming väga hea. Kohutavalt hea. Võib-olla ei osanud mõnigi kohalik isegi kõige lennukamates mõtetes arvata, et üksildane mees, kes neile vahel vabrikulinnas vastu sammus, on kirjanik, keda on tõlgitud jaapani keelde.