Pildile on jäänud vaid paar krobelist puukoort pidi üles rühkivat porri. Päevad on lühikesed ja kuna tegu on pisikeste lindudega, tuleb neil pidevalt miskit pika noka vahele haarata. Soojad ilmad on nende toidulauale seni mõjunud hästi. Olen isegi mõnda puutüve huvi pärast lähemalt kiiganud ja vähemalt seni on mulle silma jäänud hulk seal peatuvaid ämblikke. Seega on porride ja muude putukatest hoolivate lindude toidulaud veel rikkalik.