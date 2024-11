Sügisulg ootab novembri nädalavahetustel andekaile lauljaile kaasa elama

Erastus tõdes, et see on solistile üks raskemaid olukordi, kui ta peab jagama oma tähelepanu pillimängu ja laulmise vahel. Omanäoline etteaste annab kindlasti punkte juurde, samal ajal võib see teha oma keerukusega karuteene finalistide hulka pääsemisel, sest laul võib jääda tagaplaanile, aga Sügisulul hinnatakse laulmist. “Konkurss on selles mõttes hea, et tekitab tahet end arendada. Elus ei ole aga määrav see, mitmenda koha saad, vaid see, kes sa muusikuna oled, kuidas sa kõnetad ennast ja teisi. Superstaari-saates osalenud Karl-Erik Taukar on väga hea näide,” lausus Erastus.