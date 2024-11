Aastanäitusele toodud teoste üksteise kõrvale sobitamise ja tervikpildi kujundamise oli tänavu enda peale võtnud Alar Raudoja, kes leidis autorite hulgast endale uusi nimesidki. “Ma julgeks öelda, et isegi 20 protsenti olid mulle seni tundmata, mis on hästi rõõmustav ja teretulnud,” muheles ta. “Ma ei vaadanud näitust kujundades teadlikult pildi taha. Kui teos mind kõnetas, sai see ka läbi selle filtri näitusele.” Mõnda autorit inimesena Raudoja ikka teadis, aga nägu ja teost hiljem omavahel kokku panna on ju hoopis põnevam.