Sarivägistaja vabaneb vanglast. Kuigi prokuratuur ja vangla näevad vajadust käitumiskontrolli järele, jääb see kohaldamata

Pärnust pärit Guntars Kaziks on pannud toime jõhkraid kuritegusid. Kokku on teda karistatud seitsmel korral. Ennetähtaegse vabanemise taotlused on kohus teinud pihuks ja põrmuks: on alust karta ohtlike kuritegude toimepanekut. Lähipäevil kukub aga karistuse tähtaeg ja mees võib nelja tuule poole minna.