Jahimeeste seltsi vastukaja Me kütime, aga ei hävita

Jahimehed ei ole kunagi olnud hundi- ega ka ühegi teise liigi vastased. Meile on alati olnud oluline liigirikkus, tasakaal ega ole meie huvides tõsta esile või halvustada ühte liiki. Oleme alati olnud vastu sellele, et mõnda liiki liialt rõhutatakse, eriti kui selleks pole muid põhjusi kui emotsionaalsed.

Meil ei ole algatatud ühtegi hundikampaaniat, me pole välja saatnud pressiteadet hundi murdmise kohta farmis, nagu ajakirjanik väidab. See on vale. Oleme infot avaldanud vaid oma kodulehel ja Facebookis. Jahimeeste seltsi koduleht on eelkõige jahimeestele ja nende partneritele mõeldud infoportaal. Infot, mis tuleb otse metsast, nii-öelda päriselust, saadavad meile nii jahimehed, metsamehed, loomakasvatajad kui muud huvilised.