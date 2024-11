Nädalast jäi kõlama Justkui põhjamaine kaamos

Novembrit on rahvakalendris nimetatud hingedekuuks, mil mõeldakse elu, surma ja igaviku üle. See on aeg, mis pakub sisekaemuse ja mõtiskluse võimalust. Just mõtiskeluks jääb meil kiire elutempo tõttu vähe aega, kuid usutavasti vormib säärane enesesse süüvimine meist sügavamad ja hingelt tugevamad inimesed. Ehk tasubki nimelt hingedekuul selleks veidi aega võtta. Loodus ise näitab oma ringkäiguga meile suuna kätte.