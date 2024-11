Teine operatsioon õnnestus ja Saar saab karjääri jätkata: Olin juba lootust kaotamas, aga nüüd saan jälle nautida!

"Suunan kogu oma tähelepanu sellele, et saan praegu olla sportlane ja treenida," tunnistas valusa kadalipu läbinud Kevin Saar.

Pärnu motoklubi quadracer Kevin Saar on teinud maailma tippsarjas ehk USA meistrivõistlustel kaks edukat hooaega, pärast mida on pärnakat alati tagasi kutsutud ja uut lepingut pakutud. Paljud aga ei tea, et Ameerikasse minnes lõi Eesti motoässal välja terviseprobleem, mille tulemusena kihutas 24aastane sportlane kaks hooaega läbi põrguvalu.