Kaks Pärnu sportlast pälvis stipendiumi

"Eesti sport vajab rohkem ettevõtjaid, kes paneksid õla alla noortele sportlastele, eriti neile, kes alles töötavad selle nimel, et jõuda maailma tippu. Meie stipendium on suunatud eelkõige just neile noortele, kelle suurimad saavutused on veel ees, olgu nad siis suusatajad, vehklejad, purjetajad või tantsijad. Oleme viimase 12 aasta jooksul toetanud üle 60 noorsportlase enam kui 220 000 euroga, pakkudes lisaks rahalisele toele ka nähtavust ja koostöövõimalusi," rääkis Tradehouse’i tegevjuht Laura Kuldkepp.