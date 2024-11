Jasmiin Üpraus tegi MM-sarjas kuldse duubli: Praegu on nii palju emotsioone, et ei oskagi neid sõnadesse panna

“Jala on võimatu poodiumile minna, sest siin on nii palju inimesi. Kaldad oli paksult rahvast täis. Täiesti ajuvaba, millised massid!” avaldas tänavuse hooaja valitsejanna. “Tunded on praegu ülevad, sest tegin midagi, mida pole varem saavutanud: kaks MM-tiitlit ühe hooajaga! Praegu on nii palju emotsioone, et ei oskagi neid kuidagi sõnadesse panna. Aga üks on kindel: võin enda üle uhke olla!”