Hakkab silma, et Soomes on kaasliiklejad tunduvalt rahulikuma sõidustiiliga kui kodumaal. Hoitakse ühtlast kiirust, mõni vurab mööda ja sedagi pigem seal, kus on lubatud ehk 2+1-sõiduradadel. Muul ajal kulgetakse tõmblemata ja üksteise sabas. Teedevõrk soosib rahulikumat sõidukultuuri.