Aasta alguses elas koduriigis 105 Õnnelat ja levikult oli see 780. naisenimi. Saarde vallas on üks ja ainus Õnnela, kelle pilli (akordioni) järgi tantsib ja laulab mitu kollektiivi. Ta on Kilingi-Nõmme klubi lauluansambli Patlane ja meesansambli Nõmmela juhendaja, kohaliku muusikakooli rahvamuusikaansambli ja akordionistide orkestri juhendaja. Akordioniga kokku kasvanud sünnilinnas Valgas ajast, mil ta koolieelikuna nägi kultuurimajas esinemas akordionist Venda Tammanit. Pärnumaa populaarseim haridus- ja kultuuritegelane, Jakobsoni konkursi laureaat 2015, Pärnumaa rahvakultuuri särainimene 2011, Kilingi-Nõmme muusikakooli õpetaja 1984. aastast.