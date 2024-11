Uudishimu pole patt: miks seisab muuseumi riiulis telliskivi? Mis tekitab Hercule Poirot’ vaibi? Mida uudistaks president?

Riigipea on enda teadmisi avardanud nii veepuhastus- kui lennujaamas. Presidendi mõttest on kinni võtnud palju muuseumid, mis on kutsunud uudishimulikke avastusretkele ja näidanud neidki kogusid, mis iga päev näitusesaalidesse välja pandud ei ole.

Pärnu Postimees võttis sel puhul ette retke Pärnu muuseumisse, mille peavarahoidja Piret Pedanik tegi žurnalistidest uudishimutsejatele tuuri mäluasutuse telgitagustesse ehk hoidlatesse, kuhu tavapärasel külastusel ei satu.

Iga päev satub Pärnu muuseumis külastaja silma alla vaid 0,2 protsenti “varandusest”, mis on välja pandud püsiekspositsioonides. Infosüsteemi kannete kohaselt on muuseumi püsiekspositsioonides välja pandud 324 museaali, mis on selle nädala alguse seisuga muuseumi 13 kogus olevast 196 952 museaalist vaid näpuotsatäis.

Pedaniku jutu järgi on paratamatu, et püsinäitustel eksponeeritavate protsent väheneb pidevalt, sest museaalide üldarvu kasvades jääbki nende osa üha väiksemaks.

Kuna uudishimu päeva on kutsunud üles meie riigi juht, siis mis võiks olla see, mis võiks president Alar Karisele, kel on teaduskraad parasitoloogias ja kes on teadlasena keskendunud molekulaargeneetikale ja arengubioloogiale, Pärnu muuseumi uksest sisse astudes huvi pakkuda?

Pedaniku arvates on üht konkreetset eset keeruline esile tuua.