Sibeliuse akadeemias trehvanud esinesid Eliisabeti kirikus

Lill ja Mansikkaniemi on Soomes mänginud sümfooniaorkestris Helsinki Metropolitan Orchestra ja rahvamuusikaduos Rokasahurit. Läinud kevadel olid nad Eesti tummfilmi “Jüri Rumm” helindamise eestvedajad ja Lähkma-Saunametsa külamajas arvuka publiku ette toojad.

“Pärnu kontserdi mõte tekkis meil Sannaga koostööd tehes,” rääkis Lill. “Oleme teinud Soomes kontserte kahekesi ja mõtlesime, et tahaks Pärnu publikut üllatada, enda kirjutatud muusikat tutvustada, aga ka nostalgitseda. Sest see kirik on nii-öelda minu teekonna alguses, esimest korda mängisin siin Pärnu muusikakooli keelpilliorkestriga vioolakontserti.”