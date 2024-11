Linnaorkester teeb esimest korda koostööd Kristjan Randalu ja juubeldava džässiliiduga

“Praegu oleme keset tööprotsessi ja minu kogemus professionaalse orkestriga on olnud alati, et aina paremaks läheb ja parim versioon kõlab kontserdil. Selles mõttes on see väga meeldiv koostöö ja mulle esimene kord,” rääkis Randalu. “Kindlasti on igal kontserdipaigal oma õhkkond ja mis seekord mulle palju juurde annab: Pärnu kontserdimajal on uus klaver. See muudab väga palju, sest ma sõltun pillist, mis kohapeal on. Suurepärane, et on õnnestunud siinset pilliparki uuendada.”