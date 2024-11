ÜLESKUTSE Teretage täna rohkelt!

“Teretamine võib tunduda elementaarse viisakusavaldusena, samal ajal mängib see olulist rolli meie enesetundes ja selles, kuidas tajume enda ümbrust. Kui inimesed üksteist tervitavad, suureneb vastastikune usaldus ja kuuluvustunne. Teretades anname teisele märku, et oleme teda märganud ja tema suhtes sõbralikult meelestatud,” selgitas peaasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Rahvusvaheline terepäev on ellu kutsutud, rõhutamaks, et konfliktidele ja pingetele tuleks jõu asemel leida lahendus suhtlemise teel.

“Keerulistel aegadel on eriti tähtis, et oleme omavahel heas kontaktis. See aitab ennetada ja siluda pingeid, mis võivad tekkida. Kontakti loomine algab siiski silma vaatamisest ja lihtsast terest,” rääkis Oidermaa.