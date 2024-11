Linnavõim pole teehooldaja töötempoga rahul, ehkki sahamehed on rassinud eile õhtust saati

"Pärnu linnavalitsus jälgib pidevalt tänavate ja kõnniteede lumest puhastamist ning on andnud linnas talihoolet tegevale TREV-2 Grupile teada, et pole nende töötempoga rahul," teatas linnavõim. "Ettevõte selgitas, et töödega alustati juba eile kell 20 ja kell kolm öösel tehti uus puhastusring, kuid kella nelja ja poole viie vahel sadas maha uus, üle 12 sentimeetri paksune märg lumekiht. Raske lume lükkamine on aeganõudvam, kuid TREV-2 Grupp üritab teha kõik, et kõnni- ja sõiduteed lumest puhtaks saada."