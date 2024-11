Intervjuu Tarvo Mölder: ​Iga telemehe naine peaks saama Nobeli rahupreemia ja lapsed liitri piima

Tolleaegne bussiühendus oli nii kehv, et kui pärast kella 19 tund lõppes, said sa kella 22.15se bussiga koju, mis tähendas, et päevad läksid väga pikaks. See õpetas aega planeerima. Praegu mõtlen, et see on kõige suurem kasu, mis ma olen sellest saanud. Maast madalast pead arvestama sellega, et sa oled kogu aeg tegevuses, või siis oludele vastavalt kohanema. Ei ole nii, et nüüd ma olen kodus ja mul on palju aega. 5.–6. klassis hakkasin kitarri mängima ja siis mööda kultuurimaju vanaprouadele laulmas käima.