Kolumn Sina, mina ja Kevin

Statistikaameti mullu avaldatud statistikast nähtub, et võrreldes 20 aasta taguse ajaga vaatavad Eesti inimesed televiisorit küll veidi vähem, kuid see on endiselt meelepäraseim vaba aja veetmise viis. Olen tunnetanud, et televiisorist loobumine on miski, mille üle üha rohkem uhkust tuntakse. Jääb rohkem aega elada oma elu. Üldse ei vaidle vastu.