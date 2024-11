INTERVJUU Suusataja Alvar Johannes Alev: Tahan tõestada, et minus on MMi esikümne tase olemas

Pea neli nädalat, pikk mäestikulaager. Kahe päeva pärast lendan Lillehammerisse koju tagasi. Mind võetakse siin alati hästi vastu: see on üks lihtsamaid perioode aastas, kus kõik on organiseeritud. Kui maailmakarikatel käin, siis reisin ikka üksi Norrast ja mässamist on palju. Siin saan tiimiga koos harjutada ja trennidesse kohale: kui kuskil tõusu otsas on rullitrenn, siis buss viib kohale. Kõik on lihtne. Elan Jana ehk [koondise peatreeneri] Aivar Rehemaa õe juures, kes on siin ülikoolis treener. Kodune, mitte hotellis elamine.